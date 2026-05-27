Аугусто о результатах «Краснодара»: «Мы провели хороший сезон. Но грустно, что не завоевали трофей»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто в разговоре с «СЭ» подвел итоги прошедшего сезона.

«Мы провели хороший сезон, борясь за победу сразу в двух турнирах. К сожалению, мы не смогли завоевать трофей, это грустно. Но нужно поднять голову. Это футбол, здесь такое бывает. Команда показала характер. Благодарен каждому игроку за проделанную работу. В следующем сезоне будем бороться и завоевывать титулы», — сказал Аугусто «СЭ».

«Краснодар» в сезоне-2025/26 занял второе место в РПЛ. В суперфинале FONBET Кубка России команда проиграла «Спартаку» (1:1, 3:4 по пенальти).

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