Источник: экс-полузащитник ЦСКА и «Динамо» Карраскаль может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» заинтересован в бывшем полузащитнике ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Карраскале, сообщает RTI Esporte.

Сейчас 28-летний колумбиец выступает за «Фламенго», который заинтересован в продаже Карраскаля в летнее трансферное окно. В клубе считают, что он может повысить свою стоимость на ЧМ-2026, несмотря на сложный период в Бразилии. Также в числе претендентов на Карраскаля называются «Марсель» и «Шахтер».

В этом сезоне Карраскаль провел 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Колумбиец с 2022 по 2023 год играл в ЦСКА, после чего перешел в «Динамо», где выступал до лета прошлого года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карраскаля в 13 миллионов евро. Его контракт с «Фламенго» рассчитан до лета 2029 года.

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