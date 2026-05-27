Аршавин об интересе «Зенита» к Батракову: «Надо давать столько, за сколько перейдет»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность подписания полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в летнее трансферное окно.

«Буду рад сделке по Батракову. За сколько перейдет — столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных, большая перспектива», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Зенит» летом намерен сделать «Локомотиву» предложение по Батракову. Однако в контракте 20-летнего российского полузащитника с железнодорожниками есть пункт о выкупе только для европейских команд, подобная опция для российских клубов не предусмотрена.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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