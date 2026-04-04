Черников из-за удаления в конце матча с «Ахматом» пропустит игру с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников из-за удаления в матче 23-го тура с «Ахматом» (1:0) пропустит игру 24-го тура против «Зенита».

Во встрече с грозненцами футболист получил две желтые карточки: на 83-й и 90+7-й минутах.

Черников в сезоне-2025/26 провел 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Удаление в матче с «Ахматом» стало для него первым в нынешнем чемпионате.

Игра 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19.30 (мск). «Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата с 52 очками, сине-бело-голубые идут на второй строчке с 51 очком.