Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Ахматом»

«Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.

«Краснодар» набрал 52 очка, одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и вернулся на первое место в РПЛ. «Ахмат» с 30 очками идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы 11 апреля в гостях сыграют с «Крыльями Советов». «Краснодар» на следующий день на выезде встретится с «Зенитом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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