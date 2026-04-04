Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Ахматом»
«Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.
«Краснодар» набрал 52 очка, одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и вернулся на первое место в РПЛ. «Ахмат» с 30 очками идет девятым в турнирной таблице.
В следующем туре грозненцы 11 апреля в гостях сыграют с «Крыльями Советов». «Краснодар» на следующий день на выезде встретится с «Зенитом».
Источник: Таблица РПЛ
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
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10
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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