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4 апреля, 21:43

Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Кордоба (справа).
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.

«Краснодар» набрал 52 очка, одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и вернулся на первое место в РПЛ. «Ахмат» с 30 очками идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы 11 апреля в гостях сыграют с «Крыльями Советов». «Краснодар» на следующий день на выезде встретится с «Зенитом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Краснодар

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Источник: Таблица РПЛ
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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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