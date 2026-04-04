Мусаев — о победе «Краснодара» над «Ахматом»: «Игра была ничейная, но мы реализовали свой момент»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против «Ахмата» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.

«Как и ожидалось, крайне сложный матч. Соперник на хорошей серии, хорошие футболисты, отличный тренер. В Грозном всегда играть сложно, но мы вытерпели. Думаю, что игра была равная, больше ничейная, но мы реализовали свой момент в концовке. Очень важная победа, Поздравляю наших болельщиков, наших футболистов. По-другому не будет, сейчас все оставшиеся матчи только так», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» набрал 52 очка, одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и вернулся на первое место в РПЛ. В следующем туре команда Мусаева 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом».

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