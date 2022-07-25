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Полузащитник «Краснодара» Черников: «Были мысли про психолога. Но у меня другой метод: начал заниматься йогой»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников занимается йогой, чтобы лучше контролировать эмоции на поле
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Черников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал свое удаление в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Вышел с настроем выигрывать каждый мяч, каждое единоборство. Я сам мог упасть в моменте с борьбой против Мозеса. Но у меня даже не было такого в мыслях.

У меня были мысли про психолога. Даже с агентом общался на эту тему. Но у меня немного другой метод: я начал заниматься йогой. Может, этого никто еще не видит, но у меня есть прогресс. Внутреннее мое самочувствие подсказывает, что я меняюсь.

Раз в неделю я стабильно занимаюсь йогой. Чувствую, что мне это помогает.

После матча со «Спартаком» я ничего не сказал команде. Я был опустошен. Даже не мог слова сказать. Даже на следующий день не мог ничего сказать», — сказал Черников в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Источник: https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%A8%D0%BE%D1%83
Александр Черников
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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