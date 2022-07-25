Полузащитник «Краснодара» Черников: «Были мысли про психолога. Но у меня другой метод: начал заниматься йогой»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал свое удаление в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

«Вышел с настроем выигрывать каждый мяч, каждое единоборство. Я сам мог упасть в моменте с борьбой против Мозеса. Но у меня даже не было такого в мыслях.

У меня были мысли про психолога. Даже с агентом общался на эту тему. Но у меня немного другой метод: я начал заниматься йогой. Может, этого никто еще не видит, но у меня есть прогресс. Внутреннее мое самочувствие подсказывает, что я меняюсь.

Раз в неделю я стабильно занимаюсь йогой. Чувствую, что мне это помогает.

После матча со «Спартаком» я ничего не сказал команде. Я был опустошен. Даже не мог слова сказать. Даже на следующий день не мог ничего сказать», — сказал Черников в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».