Источник: форвард «Краснодара» Кордоба может оказаться в дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» ищет нового нападающего. Один из вариантов — форвард «Краснодара» Джон Кордоба, сообщает Sky Sport Deutschland.

Немецкий клуб рассматривает ряд форвардов на замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка.

Если потребуется, дортмундцы могут попробовать подписать Мауро Икарди («ПСЖ»), Кшиштофа Пентека («Герта»), Эдина Джеко («Интер») или Джона Кордобу.

29-летний Кордоба присоединился к «быкам» летом прошлого года. В составе краснодарской команды нападающий сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.