Черников: «После первой части сезона поняли, что можем бороться за чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ.

— В какой момент вы поняли, что можете бороться за чемпионство?

— Думаю, что это произошло после первой части сезона. Оставалось двенадцать матчей, и мы чувствовали, что это реально.

— Чемпионскую гонку успели прозвать чемпионской возней. Это похоже на правду?

— Думаю, можно и так сказать.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова