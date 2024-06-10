Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Черников: «Галицкий хочет добиваться побед красивой игрой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Давай вернемся в начало сезона. С какой целью вы его начинали?

— У нас нет такого, чтобы перед началом сезона нам четко обрисовывали задачи. Мы играем в таком клубе, где предельно понятно, что нам нужно и чего мы хотим добиться. Хотим завоевывать трофеи. Каждый, кто приходит в клуб, это понимает.

— Про Сергея Галицкого говорят, что он не требует результата, приоритет — игра. Ты слышал такое лично от него? Общаетесь ли в целом?

— Мы периодически общаемся. Он часто приезжает на базу, проводит время с командой. На тренировках почти всегда с кем-то разговаривает. Но мы в основном говорим не о футболе. Я знаю, что он счастлив, когда мы играем красиво и у нас получается демонстрировать качественное содержание футбола, тем более если мы побеждаем. Сергей Николаевич хочет добиваться побед красивой игрой.

— О чем можно поговорить с Галицким кроме футбола?

— Обо всем! Он часто сам начинает разговор, может спросить, как дела у семьи. У иностранцев интересуется, как им живется в Краснодаре и чем он может помочь.

— Помогал тебе чем-то?

— Я с 12 лет в Краснодаре живу. Так что сложностей не возникает. Но он всегда готов помочь.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
0
Читайте также
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
Белоусов направил телеграммы отличившимся в СВО бригаде и танковому полку
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»
Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Черников: «Еще перед матчем с «Сочи» понял, что мы упустили чемпионство»
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова
Мостовой: «Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в «Спартаке»
Источник: экс-игрок «Факела» Мендель подписал контракт с «Химками»
Махачкалинское «Динамо» подпишет защитника КАМАЗа Пальцева
Нападающий «Милана» Йович подписался на «Зенит» в соцсети
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черников: «Еще перед матчем с «Сочи» понял, что мы упустили чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости