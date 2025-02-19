Полузащитник «Кайзерслаутерна» Арему переходит в «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Кайзерслаутерна» Афиз Арему переходит в «Ахмат».

25-летний нигериец в ближайшее время присоединится к новой команде на сборах в Турции.

«Ахмат» после 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.