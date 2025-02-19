Белоус: «Клубам РПЛ надо действовать как ЦСКА, который в свое время нашел Головина в тьмутаракани»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус посоветовал клубам РПЛ обращать больше внимания на российских футболистов, а не на легионеров.

«Нам надо давно скорректировать свои идеалы. Наши клубы должны воспитывать своих футболистов, а не покупать бразильцев за 30 миллионов евро. Клубам РПЛ надо действовать, как ЦСКА, который в свое время нашел Головина в тьмутаракани, а потом продал его за 30 миллионов. Таких игроков должно быть больше», — цитирует Белоуса Metaratings.ru.

Уроженец города Калтан в Кемеровской области Александр Головин является воспитанником ЦСКА. С июля 2018 года полузащитник выступает за «Монако». В нынешнем сезоне хавбек отметился 3 голами и 1 результативной передачей в 27 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.