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Обляков получил 10-й номер в ЦСКА. Раньше под ним играл Дзагоев

Обляков получил 10-й номер в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник Иван Обляков получил 10-й номер в ЦСКА.

Ранее под этим номером играл полузащитник Алан Дзагоев.

«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю!» — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7535
Алан Дзагоев
Иван Обляков
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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