Обляков получил 10-й номер в ЦСКА. Раньше под ним играл Дзагоев

Полузащитник Иван Обляков получил 10-й номер в ЦСКА.

Ранее под этим номером играл полузащитник Алан Дзагоев.

«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю!» — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба.