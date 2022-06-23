Обляков получил 10-й номер в ЦСКА. Раньше под ним играл Дзагоев
Обляков получил 10-й номер в ЦСКА
Полузащитник Иван Обляков получил 10-й номер в ЦСКА.
Ранее под этим номером играл полузащитник Алан Дзагоев.
«Ваня, передаю тебе свою «десяточку»! Желаю побольше голов, красивых голевых передач и ярких побед! Я в тебя верю!» — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7535
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