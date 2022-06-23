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Президент РПЛ сообщил, что решение о Кубке лиги будет принято до конца месяца

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что решение о Кубке лиги будет принято до конца месяца.

«Если будет финансирование, будет Кубок РПЛ. Не будет финансирования — не будет Кубка. Думаю, до конца месяца примем решение», — сказал Хачатурянц.

Также президент РПЛ высказался о ситуации со стадионом «Факела».

«По «Факелу» все идет по плану. Думаю, они в установленные сроки уложатся. У «Факела» все получится. Я разговаривал с губернатором, он обещал, что все будет сделано в сроки. Этот процесс на его личном контроле. Нет основания не верить», — отметил Хачатурянц.

20 июня Telegram-канал «Факела» сообшил, что губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов. Она выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ашот Хачатурянц
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