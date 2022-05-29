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Сегодня, 10:39

Голкипер «Химок» Илья Лантратов рассказал о своем будущем в клубе

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем. Футболист выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает Лантратова в 2 миллиона евро.

— Матч со СКА — твой последний в составе «Химок»?

— Давайте спокойно в отпуск уйдем, потом уже будем рассуждать. Тяжело сказать. Итоги сезона? Сезон был бы полегче, если бы мы не довели до стыков. А так, сезон сложнейший со всех точек зрения.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» купит Лантратова за 2 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.

Илья Лантратов
ФК Химки
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

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