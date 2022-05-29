Голкипер «Химок» Илья Лантратов рассказал о своем будущем в клубе

Голкипер «Химок» Илья Лантратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем. Футболист выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает Лантратова в 2 миллиона евро.

— Матч со СКА — твой последний в составе «Химок»?

— Давайте спокойно в отпуск уйдем, потом уже будем рассуждать. Тяжело сказать. Итоги сезона? Сезон был бы полегче, если бы мы не довели до стыков. А так, сезон сложнейший со всех точек зрения.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» купит Лантратова за 2 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.