Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:49

Карпукас: «Сейчас «Локомотив» занимает не свое место в таблице»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Честно говоря, уже хочется начать работу на сборах, — цитирует Sport24 Карпукаса. — Успел соскучиться по футболу, по тренировкам. Перед отпуском каждый игрок команды получил от тренерского штаба специальную программу, по которой нужно было тренироваться самостоятельно, поддерживать форму. Успел съездить и в теплые края, и домой в Кемерово, всех увидел, со всеми пообщался.

Какие задачи на весеннюю часть чемпионата? Прежде всего исправить турнирное положение. Не сомневаюсь, что у нас это получится. Определенно сейчас «Локомотив» занимает не свое место в таблице. Уверен, что изменения, сделанные в руководстве клуба и команды, дадут результат. Уже в конце осенней части сезона было видно, что мы на правильном пути. Поэтому сейчас нужно хорошо поработать на сборах, чтобы в оптимальном состоянии подойти к первым матчам".

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?
Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Ахмат» интересуется ивуарийским вингером Гбамбле

Полузащитник «Химок» Гулиев: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости