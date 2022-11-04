Личка: «У «Химок» было больше желания выиграть этот матч»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, чего команде не хватило для победы над «Химками» в матче 16-го тура РПЛ (0:2).

— Чем вас сегодня удивили «Химки»?

— Я сказал в раздевалке, что мы приехали поиграть в футбольчик. А у «Химок» было больше желания выиграть этот матч. Мы думали, что мы приедем, забьем два гола и поедем домой. Но забыли, что надо поработать на поле.

— Вы разнесли команду после матча?

— Я сказал свои 3-4 слова. Все будет еще.

«Оренбург» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпиона России, имея в активе 22 очка, «Химки» — пятнадцатую (12 очков).