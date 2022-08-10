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Сегодня, 18:55

Глушаков назвал неожиданной отставку Юрана из «Химок»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об отставке главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

Сегодня, 10 августа, клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

После увольнения Юрана «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

В 5-м туре РПЛ подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом» 14 августа. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4782291-denis-glushakov-vyskazalsya-ob-uvolnenii-sergeya-yurana-iz-himok.html
Денис Глушаков
Николай Писарев
Сергей Юран
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
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 - : -
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