Глушаков назвал неожиданной отставку Юрана из «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об отставке главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

Сегодня, 10 августа, клуб сообщил, что соглашение с 53-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

После увольнения Юрана «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

В 5-м туре РПЛ подмосковный клуб сыграет дома с «Ахматом» 14 августа. Начало — в 15.00 мск.