«Химки» назначили Николая Писарева новым главным тренером команды

«Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. По согласованию с РФС Писарев будет совмещать работу в «Химках» с должностью тренера сборной России по футболу.

Предыдущим главным тренером «Химок» был Сергей Юран. Сегодня, 10 августа, подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с 53-летним специалистом.

После 4 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

По данным «СЭ», в тренерский штаб Писарева войдет наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.