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Аршавин считает, что Жиркову не стоило переходить в «Химки»

Виктория Кравченко
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что защитнику Юрию Жиркову не нужно было переходить в «Химки» после истечения контракта с петербургским клубом.

«Если честно, я думаю, что Юрию не нужно было идти в «Химки». Ему нужно было завершить карьеру после «Зенита», — цитирует Аршавина Sport24.

Жирков выступал в «Зените» с 2016 года. В 2021 году 38-летний игрок покинул команду и перешел в «Химки», из которых ушел в июле этого года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-10-arshavin-zhirkovu-ne-nuzhno-bylo-idti-v-khimki-yemu-nuzhno-bylo-zavershit-karyeru-posle-zenita
Андрей Аршавин
Юрий Жирков
ФК Химки
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