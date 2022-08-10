Аршавин считает, что Жиркову не стоило переходить в «Химки»
Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что защитнику Юрию Жиркову не нужно было переходить в «Химки» после истечения контракта с петербургским клубом.
«Если честно, я думаю, что Юрию не нужно было идти в «Химки». Ему нужно было завершить карьеру после «Зенита», — цитирует Аршавина Sport24.
Жирков выступал в «Зените» с 2016 года. В 2021 году 38-летний игрок покинул команду и перешел в «Химки», из которых ушел в июле этого года.
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Локомотив – Кр. Советов
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|
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