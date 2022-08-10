Тарпищев отреагировал на новость о возможном появлении Вяльбе в совете директоров «Спартака»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о приглашении Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«Мы даже не знаем должности, на которую хотят назначить Вяльбе и начинаем что-то обсуждать. В совет директоров на какое место? Почетным членом или менеджером? Разные вещи, что сейчас обсуждать, пока нет назначения. Бессмысленно это обсуждать. В совете директоров полно народу. Может, это будет номинальная функция для имиджа», — сказал Тарпищев «СЭ».

9 июля «СЭ» сообщил, что руководство «ЛУКОЙЛа» рассматривает вариант введения Вяльбе в совет директоров «Спартака». Нефтяная компания долгое время является генеральным спонсором ФЛГР.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.