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Тарпищев отреагировал на новость о возможном появлении Вяльбе в совете директоров «Спартака»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о приглашении Елены Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».

«Мы даже не знаем должности, на которую хотят назначить Вяльбе и начинаем что-то обсуждать. В совет директоров на какое место? Почетным членом или менеджером? Разные вещи, что сейчас обсуждать, пока нет назначения. Бессмысленно это обсуждать. В совете директоров полно народу. Может, это будет номинальная функция для имиджа», — сказал Тарпищев «СЭ».

9 июля «СЭ» сообщил, что руководство «ЛУКОЙЛа» рассматривает вариант введения Вяльбе в совет директоров «Спартака». Нефтяная компания долгое время является генеральным спонсором ФЛГР.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Елена Вяльбе
Леонид Федун
Шамиль Тарпищев
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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