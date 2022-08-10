«Химки» объявили об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды

«Химки» объявили об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

В заявлении на официальном сайте подмосковного клуба говорится, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон.

Вместе с Юраном клуб покинули Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев, которые входили в тренерский штаб команды.

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, под его руководством команда избежала вылета из РПЛ в сезоне-2021/22, обыграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

После 4 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером химчан станет тренер сборной России Николай Писарев. По информации «СЭ», в его штаб войдет наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.