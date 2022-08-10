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Сегодня, 15:50

«Химки» объявили об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото «СЭ»

«Химки» объявили об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

В заявлении на официальном сайте подмосковного клуба говорится, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон.

Вместе с Юраном клуб покинули Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев, которые входили в тренерский штаб команды.

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, под его руководством команда избежала вылета из РПЛ в сезоне-2021/22, обыграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

После 4 туров сезона-2022/23 «Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером химчан станет тренер сборной России Николай Писарев. По информации «СЭ», в его штаб войдет наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/avgust/sergey-yuran-pokidaet-khimki./
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
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Ростов

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Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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