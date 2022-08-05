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Медина заявил, что у него не было мысли приостановить контракт с ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник Хесус Медина ответил на вопрос о том, были ли у него мысли приостановить контракт с ЦСКА. 25-летний парагваец заявил, что он счастлив в московском клубе.

«Даже не думал об этом, — приводит слова Медины официальный сайт армейцев. — Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля. Я приехал в Россию посреди чемпионата, и это совсем не то же самое, что начинать подготовку перед стартом. Я настроен играть за ЦСКА и, самое главное, очень счастлив тут».

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча в трех матчах за красно-синих в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/khesus-medina-lyublyu-khodit-po-ulochkam-moskvy-i-izuchat-arkhitekturu-goroda/
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Хесус Медина
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