Кордоба может пропустить матч «Краснодара» против «Локомотива»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может пропустить матч против «Локомотива» в 4-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 29-летний колумбиец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче со «Спартаком» (1:4) во 2-м туре РПЛ. Окончательное решение по нападающему примут в день матча.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 6 августа и начнется в 20.00 мск. После трех туров у краснодарцев 4 очка, московский клуб набрал 2 очка.