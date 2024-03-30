Агент Дркушича: «Пока нет понимания, сколько Ваня сыграет с ЦСКА»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, сможет ли футболист сыграть в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Ваня вернулся в расположение «Сочи», он занимается с командой. Но мне сейчас сложно сказать, будет ли он готов выйти в стартовом составе против ЦСКА, решать тренеру. Конечно, Ване будет непросто после такого путешествия, но тут ничего не поделать. Он готов, но решение за клубом. Пока нет понимания, сыграет ли он», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

24-летний защитник провел два товарищеских матча за сборную Словении против Мальты (2:2) и Португалии (2:0).

В текущем сезоне Дркушич провел 16 матчей и забил 2 мяча.