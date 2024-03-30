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Агент Дркушича: «Пока нет понимания, сколько Ваня сыграет с ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, сможет ли футболист сыграть в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Ваня вернулся в расположение «Сочи», он занимается с командой. Но мне сейчас сложно сказать, будет ли он готов выйти в стартовом составе против ЦСКА, решать тренеру. Конечно, Ване будет непросто после такого путешествия, но тут ничего не поделать. Он готов, но решение за клубом. Пока нет понимания, сыграет ли он», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

24-летний защитник провел два товарищеских матча за сборную Словении против Мальты (2:2) и Португалии (2:0).

В текущем сезоне Дркушич провел 16 матчей и забил 2 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-poka-net-ponimaniya-skol-ko-vanya-sy-graet-s-tsska/
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Ваня Дркушич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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П
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