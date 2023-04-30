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Сегодня, 19:55

Полузащитник «Факела» Мендель заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе

Алина Савинова
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о желании попробовать силы в европейской лиге.

«У меня все впереди. В Европу я бы хотел — в любую. Турция, Греция — да, даже не в топ-клуб. Сейчас сложно уехать, центральная Европа закрыта для русских. Но мечта с детства есть. А если не попробовать, будешь сам себя винить», — приводит Sport24 слова Менделя.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Факел» 22 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-30-mendel-iz-fakela-khochet-v-yevropu-v-turtsiyu-gretsiyu-dazhe-ne-top-klub-ne-poprobuyesh-budesh-sam-sebya-vinit
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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 24 1 4
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Локомотив

 15 1 2
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Торпедо М

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