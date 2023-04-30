Игнатьев: «У «Торпедо» давно уже есть приговор к вылету из РПЛ, и сейчас я не вижу сдвигов»

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев отреагировал на поражение московского клуба от «Сочи» в матче 25-го тура РПЛ «Сочи» (1:3).

«У «Торпедо» давно уже есть приговор к вылету из РПЛ. У «Торпедо» многое потеряно, и сейчас я не вижу сдвигов. Времени недостаточно у нового руководства. Трудно сказать какую задачу поставили перед Клотетом. Возможно, они видят его талант и хотят оставить работать на следующий сезон. Но тогда я не вижу умений в их работе руководителями клуба. На такую роль можно было бы взять своего наставника — и этот человек за меньшие деньги проработал бы и просматривал варианты — с чего он начнет, а с чего закончит в будущем сезоне», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

На данный момент московская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.