Квеквескири заявил об отсутствии переговоров с «Динамо» по поводу возможного перехода

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе к нему со стороны московского «Динамо».

«Правда ли, что я мог оказаться зимой в «Динамо»? Со мной лично никто не связывался», — сказал Квеквескири «СЭ».

В этом сезоне на счету 33-летнего хавбека 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах за воронежский клуб.