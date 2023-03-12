В воскресенье, 12 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками».

Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Зенит» после 18 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Химки» идут на 15-й строчке — 13 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».