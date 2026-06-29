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Маринкин: «Шварц вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс. Будем отвечать тем же»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос «СЭ» о работе с главным тренером Сандро Шварцем.

— Как провел отпуск?

— Можно сказать, что никак особо не провел. Выполнял тренировочный план и сдавал свои экзамены. Отпуск прошел достаточно быстро.

— Насколько тяжело поддерживать форму в отпуске?

— Да я бы не сказал, что это прям тяжело. Больше, думаю, неприятно, что у тебя отпуск и нужно выполнять какую-то программу. Но с помощью этой программы ты более плавно входишь в режим тренировок, сборов. От этого проще.

— Как поприветствовали Сандро Шварца?

— Очень тепло. Его многие знают. Есть много ребят, которые тренировались и даже играли под его руководством. Все отлично, хорошая атмосфера в команде.

— Какое у тебя сложилось мнение о Сандро?

— Как тренер, человек очень добрый. Приятные эмоции. Только положительные отзывы. Вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс. Будем отвечать тем же.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» — с октября 2020 по июнь 2022 года.

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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Тимофей Маринкин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

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Динамо Мх

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П
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Маркиньос

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