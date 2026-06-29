Маринкин: «Шварц вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс. Будем отвечать тем же»

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос «СЭ» о работе с главным тренером Сандро Шварцем.

— Как провел отпуск?

— Можно сказать, что никак особо не провел. Выполнял тренировочный план и сдавал свои экзамены. Отпуск прошел достаточно быстро.

— Насколько тяжело поддерживать форму в отпуске?

— Да я бы не сказал, что это прям тяжело. Больше, думаю, неприятно, что у тебя отпуск и нужно выполнять какую-то программу. Но с помощью этой программы ты более плавно входишь в режим тренировок, сборов. От этого проще.

— Как поприветствовали Сандро Шварца?

— Очень тепло. Его многие знают. Есть много ребят, которые тренировались и даже играли под его руководством. Все отлично, хорошая атмосфера в команде.

— Какое у тебя сложилось мнение о Сандро?

— Как тренер, человек очень добрый. Приятные эмоции. Только положительные отзывы. Вкладывает всю свою душу в тренировочный процесс. Будем отвечать тем же.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» — с октября 2020 по июнь 2022 года.