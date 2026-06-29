Кокорин: «С радостью вернулся бы в «Зенит» или «Динамо». В «Спартак» — откажусь, меня там плохо приняли»

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин ответил на вопросы о возможном возвращении в топ-клуб РПЛ.

— Если бы позвал «Спартак»? Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу. Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе... Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.

«Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся. В принципе везде, кроме... Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то нет. Успеха в моем переходе не было, — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Кокорин по ходу карьеры выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Фиорентину» и кипрский «Арис», который он покинул этим летом.

Ранее 34-летний форвард в комментарии «СЭ» пожелал успехов главному тренеру «Спартака» Хуану Карлосу Карседо и признался, что все еще считает красно-белых топ-клубом.