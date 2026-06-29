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Кокорин: «С радостью вернулся бы в «Зенит» или «Динамо». В «Спартак» — откажусь, меня там плохо приняли»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин ответил на вопросы о возможном возвращении в топ-клуб РПЛ.

Если бы позвал «Спартак»? Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу. Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе... Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.

«Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся. В принципе везде, кроме... Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то нет. Успеха в моем переходе не было, — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Кокорин по ходу карьеры выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Фиорентину» и кипрский «Арис», который он покинул этим летом.

Ранее 34-летний форвард в комментарии «СЭ» пожелал успехов главному тренеру «Спартака» Хуану Карлосу Карседо и признался, что все еще считает красно-белых топ-клубом.

Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян, Даниил Уткин, Артем Дзюба.«Зенит» купит Тюкавина? Сперцян едет в Саудовскую Аравию. Где окажется Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Источник: «РБ Спорт»
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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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