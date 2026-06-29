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Полузащитник «Локомотива» Еремеев — о тренировках с основой: «Ребята постарше всегда поддерживают»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Илья Еремеев ответил на вопрос «СЭ» о тренировочных сборах с основной командой.

«Хочется отметить хороший коллектив. Ребята постарше всегда поддерживают, подсказывают. По игре ощущаю высокую интенсивность, намного отличается от МФЛ. Если больше тренироваться, то и прогресс будет. О вызове в основную команду узнали за 2-3 дня до начала сбора, нам сказали. Очень обрадовался — понял, что есть шанс показать себя», — сказал Еремеев «СЭ».

Еремеев также рассказал о требованиях на тренировочных сборах.

«Тяжело, конечно, на сборах по-другому не бывает — это база, которая закладывается на сезон. Общаемся с молодыми ребятами, но держим диалог со всеми», — добавил Еремеев.

На сборы «Локомотива» с основной вызваны шесть игроков молодежной команды: Артем Семин, Михаил Самороковский, Глеб Белотелов, Игорь Телеляев, Илья Еремеев и Владислав Голубев.

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 железнодорожники примут «Ахмат», а «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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