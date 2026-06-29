Полузащитник «Локомотива» Еремеев — о тренировках с основой: «Ребята постарше всегда поддерживают»

Полузащитник «Локомотива» Илья Еремеев ответил на вопрос «СЭ» о тренировочных сборах с основной командой.

«Хочется отметить хороший коллектив. Ребята постарше всегда поддерживают, подсказывают. По игре ощущаю высокую интенсивность, намного отличается от МФЛ. Если больше тренироваться, то и прогресс будет. О вызове в основную команду узнали за 2-3 дня до начала сбора, нам сказали. Очень обрадовался — понял, что есть шанс показать себя», — сказал Еремеев «СЭ».

Еремеев также рассказал о требованиях на тренировочных сборах.

«Тяжело, конечно, на сборах по-другому не бывает — это база, которая закладывается на сезон. Общаемся с молодыми ребятами, но держим диалог со всеми», — добавил Еремеев.

На сборы «Локомотива» с основной вызваны шесть игроков молодежной команды: Артем Семин, Михаил Самороковский, Глеб Белотелов, Игорь Телеляев, Илья Еремеев и Владислав Голубев.

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 железнодорожники примут «Ахмат», а «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком».