Норманн рассказал о своем опыте в Англии: «Доказал себе, что могу играть в АПЛ»
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» рассказал о своих выступлениях в английском «Норвиче», из которого он минувшим летом вернулся в Россию.
— «Норвич» занял последнее место и вылетел из премьер-лиги, но что скажете о собственном опыте в АПЛ? Доказали ли себе, что можете играть на таком уровне?
— Да, я это себе доказал. Считаю, что у меня там были очень хорошие полсезона. Да, случились травма и операция, но в последних 15 матчах я был в полной готовности. Обстоятельства в это время были сложными, мы много проигрывали и находились под большим давлением. Но я многому научился, и все равно очень рад, что принял решение туда поехать. Для меня как игрока чрезвычайно важно проверить себя на самом высоком уровне, который только бывает в клубном футболе. И убедиться, что, когда я здоров и готов, то могу этому уровню соответствовать.
— Против кого из оппонентов там было невозможно играть?
(Не дожидаясь конца вопроса) — «Манчестер Сити»! Без шансов! Когда «горожане» контролируют мяч, твои глаза разбегаются по сторонам, ты вертишь головой во все стороны — но все бессмысленно. Мы старались перекрыть им пространство, но куда там. И нельзя сказать, против кого ты играл, потому что они все постоянно менялись местами. И они были везде.
И, конечно, «Челси», которому мы проиграли на «Стэмфорд Бридж» — 0:7. Понимаю, что вам это будет забавно слышать, но я провел против «синих» хороший матч, и совершенно убежден в этом. Но — 0:7. Тренер в раздевалке не мог найти слов. Мы тоже были ошеломлены. Атмосферу в раздевалке после того матча точно нельзя назвать хорошей.
— Должно ли по идее вам быть легче играть в РПЛ после времени, проведенного в АПЛ? Играя несколько месяцев в «Норвиче», вы привыкли к другому темпу и уровню игроков.
— Нет, я точно не буду использовать слово «легче». Скажу иначе: сам я стал опытнее. Играл против очень хороших футболистов и команд, и мне время в «Норвиче» многое дало. Теперь, надеюсь, читаю и понимаю игру лучше, чем раньше, и должен использовать это на поле. Футбол никогда не был и не может быть легким. Тем более в РПЛ, где я за несколько лет видел много сильных футболистов и клубов. Это хорошая лига. Да, кое-кто из ведущих иностранцев уехал, и некоторые команды из-за этого ослабли. Но достойных игроков здесь по-прежнему много, и лига вполне конкурентоспособна.
Норманн выступал за «Норвич» в сезоне-2021/22 на правах аренды из «Ростова». Норвежец забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4