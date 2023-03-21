Норманн рассказал о своем опыте в Англии: «Доказал себе, что могу играть в АПЛ»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» рассказал о своих выступлениях в английском «Норвиче», из которого он минувшим летом вернулся в Россию.

— «Норвич» занял последнее место и вылетел из премьер-лиги, но что скажете о собственном опыте в АПЛ? Доказали ли себе, что можете играть на таком уровне?

— Да, я это себе доказал. Считаю, что у меня там были очень хорошие полсезона. Да, случились травма и операция, но в последних 15 матчах я был в полной готовности. Обстоятельства в это время были сложными, мы много проигрывали и находились под большим давлением. Но я многому научился, и все равно очень рад, что принял решение туда поехать. Для меня как игрока чрезвычайно важно проверить себя на самом высоком уровне, который только бывает в клубном футболе. И убедиться, что, когда я здоров и готов, то могу этому уровню соответствовать.

— Против кого из оппонентов там было невозможно играть?

(Не дожидаясь конца вопроса) — «Манчестер Сити»! Без шансов! Когда «горожане» контролируют мяч, твои глаза разбегаются по сторонам, ты вертишь головой во все стороны — но все бессмысленно. Мы старались перекрыть им пространство, но куда там. И нельзя сказать, против кого ты играл, потому что они все постоянно менялись местами. И они были везде.

И, конечно, «Челси», которому мы проиграли на «Стэмфорд Бридж» — 0:7. Понимаю, что вам это будет забавно слышать, но я провел против «синих» хороший матч, и совершенно убежден в этом. Но — 0:7. Тренер в раздевалке не мог найти слов. Мы тоже были ошеломлены. Атмосферу в раздевалке после того матча точно нельзя назвать хорошей.

— Должно ли по идее вам быть легче играть в РПЛ после времени, проведенного в АПЛ? Играя несколько месяцев в «Норвиче», вы привыкли к другому темпу и уровню игроков.

— Нет, я точно не буду использовать слово «легче». Скажу иначе: сам я стал опытнее. Играл против очень хороших футболистов и команд, и мне время в «Норвиче» многое дало. Теперь, надеюсь, читаю и понимаю игру лучше, чем раньше, и должен использовать это на поле. Футбол никогда не был и не может быть легким. Тем более в РПЛ, где я за несколько лет видел много сильных футболистов и клубов. Это хорошая лига. Да, кое-кто из ведущих иностранцев уехал, и некоторые команды из-за этого ослабли. Но достойных игроков здесь по-прежнему много, и лига вполне конкурентоспособна.

Норманн выступал за «Норвич» в сезоне-2021/22 на правах аренды из «Ростова». Норвежец забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.