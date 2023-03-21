Глебов: «Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на информацию о том, что судьи помогают ростовской команде, назначая пенальти.

«Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так... Постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело — тренироваться и играть», — цитирует «РБ Спорт» Глебова.

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.