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Сегодня, 07:07

Стрепетов: «Победа ЦСКА показала, что «Зенит» можно обыгрывать, что борьба за чемпионский титул продолжится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» вышел на матч с ЦСКА не биться, а просто поиграть в чемпионских футболках — это очень симпатично, но надевать их рановато. В очередной раз отмечу, что функциональная готовность петербуржцев на низком уровне, хотя это так аккуратно замалчивают еще со сборов. А это относится и к Родригао, и к Сантосу, к Клаудилью, Венделу и Кузяеву — всем нашим звездным футболистам. Неготовность играть 90 минут была видна еще с «Химками», потом «Динамо» «хозяйничало» на «Газпром Арене». И это были тревожные звонки. Казалось, после вылета из кубка «Зенит» должен встрепенуться. И матч с ЦСКА должен был быть гораздо ярче — победи в нем, и тогда чемпионские футболки, наверное, уже действительно можно было надеть. А по факту — «Зенит» разрывали еще в первом тайме, армейцы должны были нам забивать. Одним словом, вопросы к тренерскому штабу, почему команда находится в таком состоянии. Похвалить можно только Малкома — кажется, он один пытался переломить ход матча, заставить партнеров играть.

Эта победа ЦСКА показала, что «Зенит» можно обыгрывать, что борьба за чемпионский титул продолжится. К тому же, у петербуржцев нет ни одной проходной игры. «Урал» приедет в Питер, а он очень прилично выглядит, потом «Локомотив», «Динамо», дерби со «Спартаком»... Семаку срочно надо приводить в порядок всю команду, а, прежде всего, бразильцев. Они не играют сейчас, а так — вальсиком... Один Малком не вытащит», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-bor-ba-za-chempionstvo-tol-ko-nachinaetsya/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 16
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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

 9
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