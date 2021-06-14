Полузащитник «Динамо» Липовой отправится на сбор «Крыльев Советов»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Липовой близок к переходу в «Крылья Советов».

С первых дней на сборе в составе нашей команды будет работать Данил Липовой pic.twitter.com/G8hw8Dzzb0 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 14, 2021

21-летний Липовой, вернувшийся в «Динамо» после сезона аренды в «Химках», в составе самарской команды летит на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сербии.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Химках», отдав 1 передачу в 10 играх Тинькофф РПЛ.