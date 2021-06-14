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Полузащитник «Динамо» Липовой отправится на сбор «Крыльев Советов»

22:44
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Липовой близок к переходу в «Крылья Советов».

21-летний Липовой, вернувшийся в «Динамо» после сезона аренды в «Химках», в составе самарской команды летит на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сербии.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Химках», отдав 1 передачу в 10 играх Тинькофф РПЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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