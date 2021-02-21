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Полузащитник «Динамо» Карапузов перешел в «Тамбов» на правах аренды

11:37
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Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов перешел в «Тамбов» на правах аренды.

В заявлении на официальном сайте бело-голубых отмечается, что соглашение не предусматривает права выкупа 21-летнего россиянина.

В сезоне-2020/21 Карапузов провел за «Динамо» 5 матчей и не отличился результативными действиями. Ранее, 20 февраля «Тамбов» арендовал у ЦСКА полузащитника Тиграна Аванесяна.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16207

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