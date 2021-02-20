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«Динамо» отдало одного футболиста в аренду в «Тамбов»

22:44
Владислав Карапузов (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Карапузов (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» отдало в бесплатную аренду «Тамбову» Владислава Карапузова.

21-летний полузащитник в этом сезоне провел в РПЛ за московский клуб пять матчей. Кроме того, бело-голубые решают вопрос о переходе на полгода в «Тамбов» второго игрока.

В текущем сезоне Карапузов провел за «Динамо» пять матчей и не отметился результативными действиями.

(Константин Алексеев)

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