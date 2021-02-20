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«Скоро на поле будет искусственный интеллект». Ловрен раскритиковал работу ВАР

22:59
Деян Ловрен. Фото Instagram
Деян Ловрен. Фото Instagram
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен критически высказался о работе ВАР.

«Скоро судей вообще не будет на поле, — написал футболист в Twitter. — Только искусственный интеллект. Я предпочитаю человеческую ошибку ВАР. Уберите ВАР».

Футболист, скорее всего, комментировал события матча «Ливерпуль» — «Эвертон» (0:2), где ВАР повлиял на исход матча.

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