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В «Тамбов» перешел сын Валерия Климова

12:55
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«Тамбов» объявил о переходе в команду на правах аренды нападающего «Рубина» Кирилла Климова и защитника тульского «Арсенала» Александра Денисова.

Футболисты проведут в команде остаток сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне 20-летний Климов появлялся на поле в составе «Рубина» в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 40 минут и не отличившись результативными действиями. Форвард является сыном бывшего полузащитника «Томи» Валерия Климова.

31-летний Денисов принял участие в 2 матчах тульского «Арсенала» в сезоне-2020/21. Футболист получил травму приводящей мышцы в игре 3-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:2) после чего ни разу не попадал в заявку команды.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4628-LIVE--dozajavok-Tambova-obnovljaetsja-.html

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