В «Тамбов» перешел сын Валерия Климова
«Тамбов» объявил о переходе в команду на правах аренды нападающего «Рубина» Кирилла Климова и защитника тульского «Арсенала» Александра Денисова.
Футболисты проведут в команде остаток сезона-2020/21.
6?? Александр Денисов— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 23 февраля 1989 года
?? Россия
? Карьера: «Динамо» (Брянск), «Факел», «Арсенал», «Волгарь» и др.
?? Национальная сборная (U-21): 4 матча
?Достижения: победитель ПФЛ зоны «Центр» (2012/13 гг.), серебряный призёр ФНЛ (2015/16 гг.)
? Игровой номер — #3 pic.twitter.com/lOgenKlF8t
В нынешнем сезоне 20-летний Климов появлялся на поле в составе «Рубина» в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 40 минут и не отличившись результативными действиями. Форвард является сыном бывшего полузащитника «Томи» Валерия Климова.
31-летний Денисов принял участие в 2 матчах тульского «Арсенала» в сезоне-2020/21. Футболист получил травму приводящей мышцы в игре 3-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:2) после чего ни разу не попадал в заявку команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4628-LIVE--dozajavok-Tambova-obnovljaetsja-.html
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