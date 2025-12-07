«Сочи» — «Локомотив»: Батраков открыл счет в матче

«Локомотив» вышел вперед в матче с «Сочи» в 18-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 7-й минуте забил Алексей Батраков, для которого мяч стал 11-м в этом сезоне чемпионата России.