Гафин — о переходе Захаряна в «Челси»: «Сделка может состояться зимой»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян остается в сфере интересов «Челси».

«Нам очень лестно, что к Арсену проявляют интерес такие клубы как «Челси», предметный интерес и не только «Челси». Сделка не произошла сейчас, потому что, скорее всего, у клуба-покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции. К сожалению, мы сейчас находимся в экстраординарных условиях, поэтому сделка не состоялась. Мы не можем оказаться в ситуации, где у нас нет игрока и нет денег.

Мы очень плотно общаемся с «Челси», клуб сохраняет интерес. Да, вы правы, зимой сделка может состояться. Запрос был только от «Челси»? Настолько предметный был только от этого клуба. Мы знаем, что от многих больших клубов на наш стадион приезжают скауты больших клубов», — заявил Гафин.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.