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Гафин — о переходе Захаряна в «Челси»: «Сделка может состояться зимой»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян остается в сфере интересов «Челси».

«Нам очень лестно, что к Арсену проявляют интерес такие клубы как «Челси», предметный интерес и не только «Челси». Сделка не произошла сейчас, потому что, скорее всего, у клуба-покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции. К сожалению, мы сейчас находимся в экстраординарных условиях, поэтому сделка не состоялась. Мы не можем оказаться в ситуации, где у нас нет игрока и нет денег.

Мы очень плотно общаемся с «Челси», клуб сохраняет интерес. Да, вы правы, зимой сделка может состояться. Запрос был только от «Челси»? Настолько предметный был только от этого клуба. Мы знаем, что от многих больших клубов на наш стадион приезжают скауты больших клубов», — заявил Гафин.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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