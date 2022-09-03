Добровинский подтвердил, что Норманн прошел медобследование для «Динамо»

Известный юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что «Динамо» подпишет полузащитника Матиаса Норманна.

— Какие ожидания от матча?

— Только победа. Думаю, что будет 3:0. В хоккее выиграли 2:0, а здесь должный выиграть 3:0.

— Сегодня новичок команды Маричаль в стартовом составе.

— Интересно посмотреть на него в деле. Играем, в общем то, с аутсайдером. Тренер — молодец, что поставил его. Мне нравится, что он делает.

— Норманн уже прошел медобследование. Вы подтверждаете?

— Да.

— Вас не волнует, что Норманн до этого говорил, что он не хочет играть в России?

— Меня это не волнует и клуб тоже не волнует. Еще раз повторяюсь, что официальные заявления мы можем сделать только тогда, когда случаются события. Не до того.

— А Самошников?

— Нет, его точно не будет в «Динамо».