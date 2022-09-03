В «Динамо» ответили на вопрос о возможном переходе Эли Даса

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможный трансфер защитника «Витесса» Эли Даса.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний капитан сборной Израиля прибудет в Москву 4 сентября.

— Эли Даса? Все тоже самое. Все, что вы читаете и пишете, все пока является достоянием телеграм-каналов. Когда мы будем иметь на руках какую-то конкретику, мы обо всем объявим, — сказал Гафин «СЭ».

Об интересе «Динамо» к Даса сообщал израильский портал One.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года Даса стал свободным агентом.