Денис Макаров заявил о желании уйти из «Динамо», если останется Ролан Гусев: «Ноль респекта и уважения»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в комментарии для «СЭ» заявил, что покинет московскую команду, если в клубе продолжит работу Ролан Гусев. 27-летний футболист недоволен отсутствием у него игровых минут в последних матчах.

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после ухода Валерия Карпина из «Динамо» 17 ноября.

— Казалось, что после Карпина футболисты воспряли духом и поддерживают Гусева. Как с твоей стороны?

— С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба.

— Почему?

— Это лично мое мнение. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения.

— Со стороны тренерского штаба?

— Да.

— Уйти — трансфер или аренда?

— Не знаю, посмотрим, будем общаться. Зависит от того, какой будет тренерский штаб.

— РПЛ или Европа?

— Не знаю, пока ничего не могу сказать. Предложения были. В том числе из РПЛ.

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.