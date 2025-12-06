Нападающий «Динамо» Сергеев: «Мы хотим, чтобы Ролан Гусев остался. Все будут за тренера»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев оценил игру команды в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Первый тайм был за «Спартаком», а второй остался за нами. Для нас ничья не самый хороший результат. Нам надо было добавить скоростей. Что-то не получилось в первом тайме, а во втором дожали. В перерыве поговорили, штаб сказал играть в два нападающих и перестроиться на схему 4-4-2. Мы и забили первый гол из-за этого. В первом тайме низко играли. Нужны ли перемены? Никто ничего не говорит. Я не знаю нужны ли перемены. Наша задача выполнять установку тренеров. Я лично не знаю, что дальше будет.

— Видел ли отменнные голы?

— Отмененных голов еще не видел. Хочу ли, чтобы Гусев остался? Конечно, мы хотим, чтобы он остался. В этом плане все будут за тренера.

«Динамо» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.