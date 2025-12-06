Романов — о своем будущем в «Спартаке»: «Есть другие люди, которые могут на это ответить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Это был последний матч года. Есть ли понимание по вашему будущему?

— Мне нечего ответить на это. Я готовлю команду, готовлю к конкретной игре. А что по моему будущему — есть другие люди, которые могут на это ответить.

6 декабря «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в 18-м туре РПЛ.