Козлов — об игре «Краснодара»: «В любой неприятной ситуации у нас была опция Кордобы. Это немного не мой футбол»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов в интервью «СЭ» рассказал об игровом отличии армейского клуба от «Краснодара».

— Нравится работа Фабио Челелестини и его штаба. Стиль, который он прививает команде, — сказал Козлов. — Хотелось поиграть в такой футбол. Он сильно отличается от того, как действует «Краснодар».

У ЦСКА много взаимодействий между игроками. Больше футбола. Мне нравится, когда разыгрывается много комбинаций, есть разнообразие. С первых дней ощутил отличие тренировочного процесса от того, что было в «Краснодаре». В ЦСКА нужно быстро принимать решение, мяч постоянно двигается — два-три касания максимум. Фабио Челестини ставит комбинационную игру.

— А «Краснодар»?

— Стиль строился больше вокруг интенсивной игры. И в любой неприятной ситуации у нас была опция Джона Кордобы, который зацепится за любой мяч. Это немного не мой футбол. Для сравнения: если у ЦСКА что-то складывается не так, то общий механизм не меняется, все продолжает работать.

Козлов выступал за «быков» с июля 2024 года, 21-летний россиянин перешел в ЦСКА в феврале 2026 года.