Козлов — об игровом времени в «Краснодаре»: «Обидно, когда делаешь все возможное, а шанса не получаешь»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени в армейском клубе.

— У тебя есть уверенность, что в ЦСКА игрового времени станет больше, чем в «Краснодаре»?

— Очень надеюсь, что все будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть не может.

— А не возникало мыслей пойти в команду, где ты бы точно выходил в старте?

— Скорее всего, это была бы аренда, а такой вариант не рассматривался.

— Еще одно отличие: в ЦСКА основной костяк — это русские футболисты. В «Краснодаре» же много легионеров.

— На поле все коммуницируют на футбольном языке. Да, в раздевалке «Краснодара» латиноамериканцы общались больше между собой, русские — отдельно, но никаких проблем не возникало.

— Но наличие конкуренции с легионерами повлияло на твое игровое время?

— Будь это иностранец или русский, если он доказывает свою состоятельность, то должен получить шанс. Обидно, когда делаешь все возможное, а шанса не получаешь. И приоритет остается у других. Считаю, что играть должен тот, кто лучше провел недельный цикл. Не важно, русский это или легионер.