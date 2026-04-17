Козлов — о результатах ЦСКА весной: «Все были разочарованы. Но у любой команды бывают неудачные периоды»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов поделился с «СЭ» мнением о первых матчах за новый клуб.

— Как оценишь свои первые месяцы в ЦСКА?

— Рад, что постоянно получаю игровое время. Если говорить о наших результатах, то, конечно, из-за поражений оценивать его непросто. Ситуацию надо исправлять. У нас была серия из нескольких побед, сейчас нужна новая.

— Как в раздевалке реагировали на четыре поражения весной?

— Все были разочарованы. Но у любой команды бывают неудачные периоды. Это произошло и с нами. Нужно пережить и переломить ситуацию. Это команду и определяет.

Армейцы проиграли в четырех матчах РПЛ подряд: против «Ахмата» (0:1), московского «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Сочи» (0:1).

21-летний россиянин перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно из «Краснодара». Козлов провел за клуб 9 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.